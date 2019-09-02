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أول تعليق لفتاة "تجميد البويضة": مش مكسوفة

الحياة السياسية

ريم مهنا
ريم مهنا

إيمان هاني

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قالت ريم مهنا، أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها، في أول ظهور إعلامي لها، إنها أجرت العملية منذ عامين ونصف العام، ولم تستطع الإعلان عن ذلك خوفًا على مشاعر والدتها، لافتة إلى أن غالبية صديقاتها لا يعلمون عن هذه العمليات الحديثة شيئًا، ويعتبرون الحديث فيها "عيب".

وأضافت "مهنا"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، قائلة: "أنا مش مكسوفة، بس خايفة علي أمي".

وشددت أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها، على أنها بعد نشر الفيديو: "الدنيا اتقلبت عليا"، لافتة إلى أنها تلقت دعمًا كبيرًا في نفس الوقت من الكثير من الفتيات، موضحة أنها تشجع الفتيات على الاحتفاظ بحلم الأمومة.

وأثارت "مهنا" الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاعلان عن تجميد بويضاتها. ويعتبر تجميد البويضات، أو الحفاظ على البويضات، هو عملية يتم فيها استخراج بويضات المرأة وتجميدها وتخزينها كوسيلة للحفاظ على القدرة التناسلية لدى النساء في سن الإنجاب.

وكانت أثارت فتاة الجدل مؤخرًا بعد الاعلان عن تجميد بويضاتها وتم الإبلاغ عن أول ولادة بشرية من البويضات المجمدة في عام 1986.

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