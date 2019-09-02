بالفيديو.. طفلة تبكي بشدة وتناشد ولي العهد السعودي التدخل

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وكالات - الدويني فولي

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهرت من خلاله طفلة تدعى أنوار محمد العنزي، وهي تناشد من خلاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التوجيه بقبولها في إحدى المدارس.
وبحسب التفاصيل التي كشفت عليها صحيفة "الوئام"، فإن "الطفلة من إحدى القبائل النازحة وتقول تقارير أنها لم يتم قبلوها في المدرسة لأن البطاقة (قبائل نازحة) منتهية".

وعلق متابعون بالقول: المشكلة ليس فقط مشكلة هذه الطفلة وحدها بل أن المشكلة مشكلة هذه الفئة من القبائل النازحة، متمنين حل مشكلة جميع الأطفال والشباب وكافة مشاكل هذه الفئة.

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