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تعرف على سعر الدولار والريال السعودي اليوم الإثنين

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متابعات- الدويني فولي

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استقرت أسعار العملات اليوم الإثنين 26-8-2019 في البنك المركزى المصرى نسبيًا أمام الجنيه خاصة سعر الدولار اليوم.

ووفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الإثنين وأسعار صرف الدولار والريـال السعودي، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي:
سجل الدولار 16.5392 جنيه للشراء، و16.6392 جنيه للبيع، واليورو 18.3403 جنيه للشراء، و18.4545 جنيه للبيع.

وبلغ الجنيه الإسترلينى 20.0984 جنيه للشراء، و20.2149 جنيه للبيع، والريـال السعودى 4.4093 جنيه للشراء، و4.4364 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.5027 جنيه للشراء، 4.5301 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 54.32 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني 23.33 جنيه للشراء، و23.43 جنيه للبيع، الدينار البحريني 43.79 جنيه للشراء، و44.01 جنيه للبيع، والريـال العماني 42.88 جنيه للشراء، و43.09 جنيه للبيع.

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