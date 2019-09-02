أعلى سعر صرف للدولار

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بنك

سعر الدولار

استقر سعر صرف الدولار، خلال التعاملات الصباحية، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك الإسكندرية، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك عودة، وبنك البركة ليسجل نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار في كل من المصرف المتحد، والبنك الأهلي اليوناني، وبنك بلوم، والمصرف العربي الدولي نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء.


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