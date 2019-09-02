  • الإثنين 02 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:39 ص
بحث متقدم
سكين

تعرف على نهاية قاتل زوجته بسبب تأخر الدورة الشهرية بقنا

تركي آل الشيخ

آل الشيخ ينشر صورة شبيهه السعودي وشبيهه المصري: فنان شهير

مرتضى منصور

مرتضى يفجر مفاجأة مدوية عن مدرب الأهلي الجديد

محمود الخطيب

نجم الزمالك: محمود الخطيب اتصل بي للانضمام للأهلي

صلاح وماني

قائد ليفربول يكشف ما فعله ماني مع صلاح بعد خروجه غاضبا

الدولار

مخاوف من ارتفاع الأسعار بعد «تحرير الدولار الجمركي»

أرشيفية

مفاجآت جديدة في أزمة «نقص الأطباء»

اليد

سر انتفاضة «اليد المصرية» من «الظل» إلى «العالمية»

قنوات محسوبة على الإخوان

«الوطنية للإعلام» تكشر عن أنيابها ضد قنوات الإخوان

جابر القرموطي

كسّر «الطبلة» واتجه لـ«العزف».. «القرموطي» يظهر من جديد

كم سعر "كلسون" عمرو دياب الذي أثار الجدل؟

الصفحة الأخيرة

عمرو دياب
عمرو دياب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنانة كويتية تكشف زواج عمرو دياب من دينا الشربيني

#

تصريح صادم من عمرو دياب عن "الآخرة"

#

«دراجة لكل طالب» يثير زوبعة داخل الجامعات

#

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصور «جريئة» لها

عمرو دياب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الحفل الأخير للفنان عمرو دياب حيث ظهر مرتديا بعض الملابس التي أثارت الجدل.

وسخر النشطاء من تلك الملابس واصفين ما ارتداه "الهضبة" بـ"الفانلة" و "الكلسون".

ملابس الهضبة تنتمي لماركة ""XCONCEPT" اليونانية الشهيرة ، وبالدخول إلى موقعها تبين أن البنطلون الذي يرتديه عمرو دياب مصنوع من القطن بنسبة 100% وتصميمه إيطالي لكن تمت صناعته في تايلاند ، وسعره 144 يورو أي 2616 جنيها مصريا.

أما بالنسبة للتيشيرت فسعره 64 يورو بما يعادل 1162 جنيها مصريا، وهو مصنوع من القطن الخام وتصميمه إيطالي. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تامر حسين عن فنان شهير: نسألكم الفاتحة على روحه
» تعرف على الفيلم الذي تدخل عبد الناصر والسادات للتصريح بعرضه في السينما
» أحمد الفيشاوي يفاجيء جمهوره: عدت للطريق الصحيح
» بعد اختفاء .. حنان ترك تفاجيء جمهورها بنشر صورة مع زوجها
» وفاة فنانة شابة بعد أزمة صحية مفاجئة
» كم سعر "كلسون" عمرو دياب الذي أثار الجدل؟
» ديربي الغضب.. بث مباشر لمباراة ريفر بليت وبوكا جونيور
» بالفيديو.. «الشناوي»: فنانون يدعون المرض لأجل التربح
» شاهد.. مذيعة بالراديو تتلقى علقة ساخنة من زوجها
» المصري يضم لاعب الزمالك 3 مواسم
» فالنسيا تهزم ريال مايوركا 0/2

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح