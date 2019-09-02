» كم سعر "كلسون" عمرو دياب الذي أثار الجدل؟

02 سبتمبر 2019 - 07:26 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الحفل الأخير للفنان عمرو دياب حيث ظهر مرتديا بعض الملابس التي أثارت الجدل.



وسخر النشطاء من تلك الملابس واصفين ما ارتداه "الهضبة" بـ"الفانلة" و "الكلسون".



ملابس الهضبة تنتمي لماركة ""XCONCEPT" اليونانية الشهيرة ، وبالدخول إلى موقعها تبين أن البنطلون الذي يرتديه عمرو دياب مصنوع من القطن بنسبة 100% وتصميمه إيطالي لكن تمت صناعته في تايلاند ، وسعره 144 يورو أي 2616 جنيها مصريا.



أما بالنسبة للتيشيرت فسعره 64 يورو بما يعادل 1162 جنيها مصريا، وهو مصنوع من القطن الخام وتصميمه إيطالي.