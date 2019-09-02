تعرف على نهاية قاتل زوجته بسبب تأخر الدورة الشهرية بقنا

02 سبتمبر 2019 - 06:46 ص

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار فواز إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين وائل جمال الدين الأشلم، ومحمد مصطفى، بإعدام متهم شنقا، بتهمة قتل زوجته بعد أن شك في سلوكها بمركز قوص جنوب قنا.

تعود الواقعة إلى أغسطس 2017، عندما عثرت الأجهزة الأمينة بقنا، على جثة (ريهام س. ع.- 29 عامًا- ربة منزل)، مقيمة بعمارات منطقة الشوادر بقوص مصابة بـ14 طعنة بسلاح أبيض في مناطق متفرقة.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، زوجها "أحمد م. ع."، مدرس كومبيوتر، طعن زوجته قاصدًا التخلص منها بعد أن شك في سلوكها.

وأوضحت التحريات أن المجني عليها حسنة السير والسلوك، وأن زوجها كان عقيمًا لا يستطيع القدرة على الإنجاب، وكان يتعالج من العقم عند الأطباء، وعندما تأخرت الدورة الشهرية عند زوجته قرابة 8 أيام، اعتقد أنها حامل، وطعنها أثناء نومها ثم فر هاربًا، وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وأحالته للنيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.