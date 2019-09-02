آل الشيخ ينشر صورة شبيهه السعودي وشبيهه المصري: فنان شهير

02 سبتمبر 2019 - 06:39 ص

نشر تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عدة صور لأشخاص يشبهونه في الشكل ، أحدهم فنان مصري شهير.



ونشر "آل الشيخ" صورة لشاب سعودي يبدو قريب الشبه منه ، وعلق قائلا: "تركي لا يا شيخ".



ثم عاد ونشر صورة أخرى للفنان المصري حسام حسني ، وعلق قائلا: ""حسام حسني ال الشيخ.. ملعوبة" حيث ظهر حسني بشبه قريب للشيخ باللحية.



ويبدو أن هذه الصور نشرها بعض رواد السوشيال ميديا ولأنها نالت إعجابه قام بنشرها.

