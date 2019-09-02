  • الإثنين 02 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:41 ص
بحث متقدم
سكين

تعرف على نهاية قاتل زوجته بسبب تأخر الدورة الشهرية بقنا

تركي آل الشيخ

آل الشيخ ينشر صورة شبيهه السعودي وشبيهه المصري: فنان شهير

مرتضى منصور

مرتضى يفجر مفاجأة مدوية عن مدرب الأهلي الجديد

محمود الخطيب

نجم الزمالك: محمود الخطيب اتصل بي للانضمام للأهلي

صلاح وماني

قائد ليفربول يكشف ما فعله ماني مع صلاح بعد خروجه غاضبا

الدولار

مخاوف من ارتفاع الأسعار بعد «تحرير الدولار الجمركي»

أرشيفية

مفاجآت جديدة في أزمة «نقص الأطباء»

اليد

سر انتفاضة «اليد المصرية» من «الظل» إلى «العالمية»

قنوات محسوبة على الإخوان

«الوطنية للإعلام» تكشر عن أنيابها ضد قنوات الإخوان

جابر القرموطي

كسّر «الطبلة» واتجه لـ«العزف».. «القرموطي» يظهر من جديد

نجم الزمالك: محمود الخطيب اتصل بي للانضمام للأهلي

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

قريبا .. محمود الخطيب ومرتضى يلتقيان وجهًا لوجه .. ما السر؟

#

مسؤول بالأهلي: خلصنا كل شيء مع "كهربا" .. وقبض الشيكات

#

مسؤول بالأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن "كهربا"

#

رسميًا.. الزمالك يشكو كهربا للجبلاية

الاهلى

كشف أحد نجوم نادي الزمالك تفاصيل عرض تلقاه من الأهلي من أجل الانضمام للقلعة الحمراء.

وقال "طارق السيد" - الظهير الأيسر السابق بنادي الزمالك - في تصريحات لقناة "تايم سبورتس": "الأهلي فاوضني 3 مرات .. مع كل تجديدة جديدة ليا مع نادي الزمالك كان الأهلي بيكلمني".

وأضاف: "سنة 2007 ، مانويل جوزيه - المدير الفني الأسبق للأهلي - أغراني لكي ألعب للفريق .. وقالي (أنت من اللاعيبة المطلوبة في فريقي ولازم تلعب في كأس العالم للأندية".

وتابع: "محمود الخطيب تحدث معي أيضا للانضمام للأهلي لكني وضعت عدة أمور أمامي أبرزها أنني كنت قائدًا لنادي الزمالك ، وقدمت للأهلي طلباتي فقالوا سنعرضها على مجلس الإدارة ، وفي مساء نفس اليوم اتصل بي محمود سعد من نادي الزمالك وطلب مني الحضور لتوقيع العقد الجديد فوقعت للزمالك".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تامر حسين عن فنان شهير: نسألكم الفاتحة على روحه
» تعرف على الفيلم الذي تدخل عبد الناصر والسادات للتصريح بعرضه في السينما
» أحمد الفيشاوي يفاجيء جمهوره: عدت للطريق الصحيح
» بعد اختفاء .. حنان ترك تفاجيء جمهورها بنشر صورة مع زوجها
» وفاة فنانة شابة بعد أزمة صحية مفاجئة
» كم سعر "كلسون" عمرو دياب الذي أثار الجدل؟
» ديربي الغضب.. بث مباشر لمباراة ريفر بليت وبوكا جونيور
» بالفيديو.. «الشناوي»: فنانون يدعون المرض لأجل التربح
» شاهد.. مذيعة بالراديو تتلقى علقة ساخنة من زوجها
» المصري يضم لاعب الزمالك 3 مواسم
» فالنسيا تهزم ريال مايوركا 0/2

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح