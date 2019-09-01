» بالفيديو.. «الشناوي»: فنانون يدعون المرض لأجل التربح

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الناقد السينمائي طارق الشناوي
الناقد السينمائي طارق الشناوي

فتحي مجدي

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مرض

فنانون

ادعاء

الناقد السينمائي طارق الشناوي

قال الناقد السينمائي طارق الشناوي، إن هناك فنانين يلجأون إلى ادعاء المرض، من أجل تسليط الأضواء بعد غيابهم عنها لفترة.

وفيما لم يكشف "الشناوي" الذي كان يتحدث في مقابلة تليفزيونية عن اسم  الفنانين الذين اعتادوا ادعاء المرض، وصف الشناوي، من يدعي المرض هو مريض بالادعاء أكثر ممن يعاني من المرض نفسه.

وعلق في تصريحاته إلى برنامج "حديث المساء" على قناة "mbc مصر": "حالة ميئوس منها"، معربًا عن تعجبه ممن يفعلون ذلك خاصة وأنهم يدعون مرضهم بأمراض خطيرة ومخيفة.

وأشار إلى أنه كتب في السابق مقالاً عن مخرج كان قد ادعى الموت ذات مرة، واصفًا هذه الادعاءات بجنون الضوء، "لذلك يجب أن نتوقع من هؤلاء أن يفعلوا أي شيء من أجل العودة إلى الأضواء والكاميرات، والصحافة مرة أخرى".

ولفت طارق الشناوي، إلى أن عواقب هذه الأفعال وخيمة، لأنها من الممكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية، معلقًا: "إذا لعب الضوء دورًا أكبر من القيمة فإن النتيجة تكون عكسية".


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