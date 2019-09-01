» قانون سعودي يصدم الأجانب العاملين بـ «الديلفري»

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تتجه السعودية إلى إصدار قانون يقصر العمل في مهنة توصيل الطلبات "الديلفري" على السعوديين دون غيرهم.

وقال نائب رئيس هيئة النقل العام السعودية، فواز السهلي، لجريدة "الاقتصادية" إن "الجهات المعنية تعمل على إعداد اللوائح التشريعية للتطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات من المطاعم وغيرها"، متوقعًا الانتهاء منها قريبا، إذ سيتم قصر العمل في تلك التطبيقات على السعوديين فقط.

وقال السهلي في تصريحات نشرتها صحيفة ”الاقتصادية“ اليوم الأحد، إن ”العمل في تلك التطبيقات سيقتصر على السعوديين فقط، لدى الانتهاء من اللوائح الخاصة بالقطاع“.

وفي السعودية حيث تنتشر كثير من مطاعم الوجبات السريعة التي يقبل عليها السعوديون، تنتشر مهنة "الديلفري"، الذي يقوم بتوصيل الطلبات للزبائن، إلا أنه من النادر أن يعمل السعوديون في هذه المهنة.

ونظام التوطين والمعروف بالسعودة هو إحلال للمواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص. وينص النظام على أنه يوجد موظف سعودي واحد مقابل كل 3 موظفين غير سعوديين في سوق العمل.

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