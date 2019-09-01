دولة عربية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورًا

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تطور

دعت البحرين مواطنيها في لبنان إلى المغادرة فورا، وذلك بعد مهاجمة وزير الخارجية البحريني للبنان.

وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا دعت فيه المواطنين المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغاردة فورا.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن الوزارة أنه "نظرًا لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر".

وأكدت الخارجية البحرينية "على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم".

في السياق ذاته وجه وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، انتقادا للبنان، ردًا على الأحداث الجارية عند الحدود الجنوبية والقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل.

ووصف آل خليفة في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" موقف لبنان من الأحداث بـ"التهاون الكبير" في تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين اللبنانيين.

وقال: "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".

وقد أعلن "حزب الله" سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين جراء استهداف الحزب لآلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم شمالي إسرائيل.

ورد الجيش الإسرائيلي من جانبه بتوجيه ضربات مدفعية على بلدات مارون الراس عيترون ويارون، بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، وفقا للجيش اللبناني.


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