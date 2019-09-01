مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

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المصريون

الزمالك

الاتحاد السكندرى

أعلن الصربى ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية، فى دور قبل النهائى من بطولة كأس مصر.

وشهد تشكيل الزمالك الدفع بأوباما على حساب شيكابالا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

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