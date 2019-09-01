  • الأحد 01 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:34 م
بحث متقدم
الزمالك والاتحاد السكندري

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

جابر القرموطي

كسّر «الطبلة» واتجه لـ«العزف».. «القرموطي» يظهر من جديد

أرشيفية

دولة عربية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورًا

مخدرات

فيديو صادم.. شبان مصريون يتهافتون على شراء المخدرات

رانيا علوانى

بيان رسمي.. "رانيا علواني" تعتذر لجماهير الأهلي

ننشر حيثيات حبس أحمد نظيف 5 سنوات في الكسب غير المشروع!!

بالصور.. حضور صادم في جنازة والدة «أحمد نظيف»

بن سلمان

اعتقال شخصية سودانية بارزة بسبب «بن سلمان»

ملك الأردن وأمير قطر

بعد عودة العلاقات..الملك عبدالله وأمير قطر يقرران هذا الأمر

الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

حل لغز صورة «السيسي» التي حيرت الجميع

مدرعة إسرائيلية

تدمير مدرعة إسرائيلية والرد بـ40 صاروخ على لبنان

بيان رسمي.. "رانيا علواني" تعتذر لجماهير الأهلي

الرياضة

رانيا علوانى
رانيا علوانى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

قرار مفاجئ من "رانيا علواني" بعد أزمتها مع جماهير الأهلي

#

رانيا علواني: معرفش مين "رينيه فايلر" دا

#

مشادة بين عضو الأهلي ومشجع: «تعالى مرن أنت»

#

جهاد جريشة يعتذر لجماهير الأهلي:«متزعلوش مني»

المصريون

الاهلى

رانيا علوانى

حرصت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاعتذار لجماهير القلعة الحمراء بعد الدخول مع عدد كبير منهم في نقاش حاد عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» بسبب الخلاف حول التعاقد مع السويسري «رينيه فايلر» لقيادة الفريق.

وأكدت «علواني» في البيان على احترامها وتقديرها لجماهير الأهلي العظيمة.

وجاء نص البيان كالتالي:

تؤكد د. رانيا علواني احترامها وتقديرها لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي كانت وستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة المصرية، وتقدر حرص كل مشجع ينتمي للنادي الأهلي على المسيرة الرياضية للقلعة الحمراء التي نفخر جميعا بالانتماء لها.

ومن منطلق إيضاح الأمور للجماهير وقطع الطريق على المزايدات، فإن د. رانيا علواني تأمل تفهم موقفها من رفض الإساءات المتعمدة والممنهجة التي وجهت إليها بشكل غير منطقي ولا يمكن أن يصدر عن جمهور الأهلي الراقي الذي تعتز بكونها تنتمي إليه مشجعة ومؤازرة قبل أن تكون مسؤولة في عضوية مجلس إدارة النادي وتسعد بخدمته لتحقيق طموحات وآمال الأعضاء والجماهير.

كل الحب والتقدير لجمهور النادي الأهلي وجمعيته العمومية الراقية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فالنسيا تهزم ريال مايوركا 0/2
» قانون سعودي يصدم الأجانب العاملين بـ «الديلفري»
» "أياكس" يكتسح سبارتا روتردام برباعية
» "أمير توفيق" ردًًا على رانيا علواني: «لن نتهرب من المسئولية»
» رد عنيف من حزب الله يستهدف قاعدة اسرائيلية
» غضب عارم بين جماهير ليفربول تجاه «صلاح»
» «عاشور» حكمًا لمباراة بيراميدز وبتروجت
» «عودة» يعلن قائمة بتروجت لمواجهة بيراميدز
» إيفرتون يحقق فوزًا غاليًا أمام وولفرهامبتون
» تركي آل الشيخ ينشر صورة«خاصة»:«استمتعت»
» قرار مفاجئ من "رانيا علواني" بعد أزمتها مع جماهير الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:10 ص

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح