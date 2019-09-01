» "أمير توفيق" ردًًا على رانيا علواني: «لن نتهرب من المسئولية»

01 سبتمبر 2019 - 06:11 م

أشاد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بالمجهود الكبير التي قامت به لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل وعضوية كل من خالد بيبو وزكريا ناصف لاختيار السويسري ريني فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأحمر.

وأعلن الأهلي أمس السبت رسميًا تعاقده مع السويسري ريني فايلر لقيادة الفريق خلفًا للمدير الفني السابق الأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته الشهر الماضي بعد الإقصاء المبكر من كأس مصر أمام بيراميدز 1 – 0 .

وقال أمير توفيق عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد: "شهادة حق: لجنة التخطيط والقائمين على الملف عملوا مجهود كبير جدا الفترة اللى فاتت .. انا بساند اختيار لجنة التخطيط عشان الأهلى علمنا اننا بنساند الاختيار ومش بنهرب من المسؤولية ابدا".

وأضاف في تغريدة أخرى نشرها مدير تعاقدات النادي الأهلي: "من أهم أسباب نجاح المدير الفنى الجديد دعم جمهور الأهلى الكبير ومساندته ليه الفترة اللى جاية ان شاء الله رينى فايلر يطور من الفريق بالشكل المطلوب ويكون على قدر طموحات النادى الأهلى وجمهوره العظيم".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كان سبورت بطل غينيا بيساو، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري.

يذكر أن أمير توفيق تواجد في أوروبا خلال الـ48 ساعة الماضية مع خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، لإتمام التعاقد مع فايلر بشكل رسمي.