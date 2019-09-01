بالصور.. سبب صادم وراء انتحار فنانة شهيرة من شرفة شقتها

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الفنانة المنتحرة
الفنانة المنتحرة

محمد فضل- متابعات

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الهند

انتحار

حالة نفسية

فنانة شهيرة

أقدمت ممثلة هندية شابة على الـ”انتحار” قفزا من شرفة منزلها، في أوشيوارا بمومباي، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصاباتها البليغة نتيجة السقوط .بعد ان مرت بحالة نفسية سيئة ، دفعتها الى هذه النهاية المأساوية.

ولفظت الممثلة العشرينية بيرل بونجابي، أنفاسها الأخيرة أول أمس الجمعة ،متأثرة بإصاباتها الخطيرة ، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها .

ووفق موقع “ndtv ”، فإن بيرل بونجابي مرت بحالة نفسية سيئة لأنها حاولت النجاح في عالم السينما ولكنها لم تصل إليه، كما أنها لم تكن سعيدة في حياتها الشخصية، فكان هناك الكثير من المشاكل بينها وبين والدتها.

وقال حارس أمن العقار: “سمعت ضجيجاً كبيراً فظننت أن أحد الأشخاص يصيح بالشارع، ذهبت على الفور إلى المكان ثم سمعت أصواتاً تأتي من الطابق الثالث التي كانت تعيش فيه”.

وأوضحت الشرطة أن الممثلة الشابة كانت مضطربة عقلياً، وكانت كثيرة التشاجر مع والدتها وقد حاولت الانتحار مرتين قبل ذلك ولكن تم إنقاذها.





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