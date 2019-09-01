  • الأحد 01 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:36 م
بحث متقدم
الزمالك والاتحاد السكندري

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

جابر القرموطي

كسّر «الطبلة» واتجه لـ«العزف».. «القرموطي» يظهر من جديد

أرشيفية

دولة عربية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورًا

مخدرات

فيديو صادم.. شبان مصريون يتهافتون على شراء المخدرات

رانيا علوانى

بيان رسمي.. "رانيا علواني" تعتذر لجماهير الأهلي

ننشر حيثيات حبس أحمد نظيف 5 سنوات في الكسب غير المشروع!!

بالصور.. حضور صادم في جنازة والدة «أحمد نظيف»

بن سلمان

اعتقال شخصية سودانية بارزة بسبب «بن سلمان»

ملك الأردن وأمير قطر

بعد عودة العلاقات..الملك عبدالله وأمير قطر يقرران هذا الأمر

الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

حل لغز صورة «السيسي» التي حيرت الجميع

مدرعة إسرائيلية

تدمير مدرعة إسرائيلية والرد بـ40 صاروخ على لبنان

«عاشور» حكمًا لمباراة بيراميدز وبتروجت

الرياضة

حكم
حكم

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

كأس مصر.. 19 لاعبًا في قائمة بيراميدز لمواجهة الحدود

#

غرامة مالية جديدة على لاعبى الزمالك

#

مران سرى للأهلى استعدادًا لـ "بيراميدز"

#

الأهلي يرسل 25 ألف دولار للجبلاية

المصريون

بتروجت

محمود عاشور

بيراميدز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وبتروجت، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، ضمن منافسات دور نصف النهائي لكأس مصر.

واختارت لجنة الحكام محمود عاشور لإدارة مباراة بيراميدز وبتروجت، ويعاونه كل من شريف عبدالله وعمر فتحي حكمي راية، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، ووائل فرحان وعبدالعزيز السيد حكمًا خامسًا.

وكان بيراميدز تأهل إلى دور نصف النهائي بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، وفي المقابل تأهل بتروجت بالفوز على إنبي 2-1.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فالنسيا تهزم ريال مايوركا 0/2
» قانون سعودي يصدم الأجانب العاملين بـ «الديلفري»
» "أياكس" يكتسح سبارتا روتردام برباعية
» "أمير توفيق" ردًًا على رانيا علواني: «لن نتهرب من المسئولية»
» رد عنيف من حزب الله يستهدف قاعدة اسرائيلية
» غضب عارم بين جماهير ليفربول تجاه «صلاح»
» «عاشور» حكمًا لمباراة بيراميدز وبتروجت
» «عودة» يعلن قائمة بتروجت لمواجهة بيراميدز
» إيفرتون يحقق فوزًا غاليًا أمام وولفرهامبتون
» تركي آل الشيخ ينشر صورة«خاصة»:«استمتعت»
» قرار مفاجئ من "رانيا علواني" بعد أزمتها مع جماهير الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:10 ص

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح