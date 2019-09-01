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فنانة شهيرة لخطيبها:«أيه اللى انت بتهببه ده.. فضحتنا»

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هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي

محمد فضل- متابعات

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هنا الزاهد

احمد فهمي

خطيبة

يشارك الفنان أحمد فهمي صورة من لحظات حياته المختلفة مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا ‏تخلو صور كثيرة من التعليقات الساخرة المتبادلة بينه وبين خطيبته الفنانة هنا الزاهد.‏

نشر أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي على Instagram ، صورة من إحدى رحلاته إلى إيطاليا، وظهر في ‏الصورة وهو يشرب بيده من إحدى نافورات العاصمة الإيطالية وكتب على الصورة: "روما".‏

من جانبها علقت خطيبته هنا الزاهد، على الصورة ممازحة فهمي: "إيه اللي بتهببه ده، فضحتنا".‏

يشار إلى أن أحمد فهمي مشغول بتصوير فيلمه الجديد "العارف.. عودة يونس" من تأليف محمد سيد بشير، ‏وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج "سينرجي فيلمز"، ومن المقرر أن يعرض في موسم منتصف عام 2020‏ ‎.‎

يذكر أن أحمد فهمي، شارك في رمضان 2019 بمسلسل "الواد سيد الشحات" إنتاج سينرجى وتأليف مصطفى ‏صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ويشاركه في بطولته هنا الزاهد ومحمد ‏عبد الرحمن ‎.‎

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روما ????

A post shared by Ahmad Fahmy (@ahmadfahmy_official) on




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