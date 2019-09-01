فنانة شهيرة لخطيبها:«أيه اللى انت بتهببه ده.. فضحتنا»

محمد فضل- متابعات
يشارك الفنان أحمد فهمي صورة من لحظات حياته المختلفة مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تخلو صور كثيرة من التعليقات الساخرة المتبادلة بينه وبين خطيبته الفنانة هنا الزاهد.
نشر أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي على Instagram ، صورة من إحدى رحلاته إلى إيطاليا، وظهر في الصورة وهو يشرب بيده من إحدى نافورات العاصمة الإيطالية وكتب على الصورة: "روما".
من جانبها علقت خطيبته هنا الزاهد، على الصورة ممازحة فهمي: "إيه اللي بتهببه ده، فضحتنا".
يشار إلى أن أحمد فهمي مشغول بتصوير فيلمه الجديد "العارف.. عودة يونس" من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج "سينرجي فيلمز"، ومن المقرر أن يعرض في موسم منتصف عام 2020 .
يذكر أن أحمد فهمي، شارك في رمضان 2019 بمسلسل "الواد سيد الشحات" إنتاج سينرجى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ويشاركه في بطولته هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن .
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