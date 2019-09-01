أحمد الفيشاوي يعلن عودته لـ«المسار الصحيح»

محمد فضل- متابعات
نشر أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على Instagram ، مجموعة صور خلال تدريباته في الجيم، وعلق عليها قائلًا: "إنه لمن الصعب أن تهزم شخصًا لا ييأس أبدًا". وأتبعها بعدة وسوم هي "العودة للمسار الصحيح"، "تحدي"، "مود الوحش".
يشار إلى أن أحمد الفيشاوي، يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 2" مع عدد من الفنانين منهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان .
وكان "الفيشاوي" قد غاب عن العرض الخاص بـ "أولاد رزق 2"، وقيل أنه اعتذر لفريق عمل الفيلم عن عدم حضور العرض الخاص، لرغبته في البقاء بعيدا عن الأضواء والفعاليات كونه لا يزال يعيش في حالة من الحزن من وفاة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.
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