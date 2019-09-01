أحمد الفيشاوي يعلن عودته لـ«المسار الصحيح»

01 سبتمبر 2019 - 04:50 م

نشر أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على Instagram ، مجموعة صور خلال تدريباته في الجيم، وعلق ‏عليها قائلًا: "إنه لمن الصعب أن تهزم شخصًا لا ييأس أبدًا". وأتبعها بعدة وسوم هي "العودة للمسار الصحيح"، ‏‏"تحدي"، "مود الوحش".‏

يشار إلى أن أحمد الفيشاوي، يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 2" مع عدد من الفنانين منهم أحمد عز، ‏وعمرو يوسف، وأحمد داود، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم ‏غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان ‎.‎

وكان "الفيشاوي" قد غاب عن العرض الخاص بـ "أولاد رزق 2"، وقيل أنه اعتذر لفريق عمل ‏الفيلم عن عدم حضور العرض الخاص، لرغبته في البقاء بعيدا عن الأضواء والفعاليات كونه لا يزال يعيش ‏في حالة من الحزن من وفاة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي. ‏

