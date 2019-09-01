بعد زيارة فرنسا واليابان والكويت.. السيسي يصل القاهرة

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فرنسا

الرئيس السيسي

وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، قادما من الكويت بعد جولة استغرقت تسعة أيام شملت فرنسا واليابان والكويت.

 

شارك الرئيس فى فرنسا فى أعمال قمة الدول الصناعية السبع الكبرى التى عقت فى مدينة "بياريتز" الفرنسية بدعوة من الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، كما شارك فى اليابان فى أعمال مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا بنسخته السابعة "تيكاد 7"، التى عقدت فى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى، واستقبله امبراطور اليابان ناروهيتو، فى ختام أيام المؤتمر.

 

ووصل الرئيس السيسى أمس إلى الكويت فى زيارة رسمية بدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 



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