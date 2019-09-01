» رسائل إباحية تكشف خيانة الزوج مع شقيقة زوجته

01 سبتمبر 2019 - 01:56 م

بعد 4 سنوات من الزواج، اكتشفت "ن" أن زوجها يخونها مع شقيقتها، بعد ما شهدته من رسائل إباحية بينهما.



تقول ندى أمام محكمة الأسرة في زنانيري بشبرا الخيمة مطالبة بالخلع: " لم أكن أصدق عيني عندما رأيت رسائل الواتس آب التي بين زوجي وأختي المتزوجة ومدى الحديث الإباحي بينهما وكأنهما متزوجين".







قالت الزوجة في مستهل حديثها" تزوجت منذ 4 سنوات من أ.م يعمل موظفا إداريا بإحدى المؤسسات الحكومية، وكنت أظن أني اخترت الرجل المناسب ليكن سندي وحمايتي، وأنجبت منه طفلين، وكانت الحياة تمر بيننا بشكل طبيعي ولكن لا تخلو من بعض الخلافات الزوجية المعتادة بسبب غيرتي عليه، لأنه دائم المزاح مع كل أقاربه وحتى أقاربي، ولي أخت تكبرني بـ3 سنوات متزوجة، وزوجها دائم السفر بسبب عمله في دولة بالخليج، وكانت علاقتها معه جيدة، ولكن لم أتوقع منها الخيانة مع زوجي.





وتابعت حديثها: "كانت أختي تأتي لزيارتنا دائما، وكنت أجد زوجي يرحب بها وبأولادها، ويحضر لهم ما لذ وطاب من المأكولات وكنت أظن أنه يفعل ذلك من أجلي، حتى في يوم كان يعبث في هاتفه كالعادة حتى نام وهو ممسك به، قمت بسحب الهاتف منه بهدوء، ووجدت نفسي أفتح الرسائل الخاصة به على الواتس آب، لأجد رسائل بينه وبين أختي المتزوجة يتحدثان عن العلاقة والاحتياج الجنسي لكل منهما، وكان الحديث بمنتهى الإباحية".



