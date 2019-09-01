رجال الإطفاء ينقذون حياة بابا الفاتيكان

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إطفاء

بابا فاتيكان

وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، متأخرا عن موعده لإلقاء عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس، اليوم الأحد، وفسر ذلك بأنه ظل عالقا داخل مصعد لمدة 25 دقيقة قبل أن يحرره رجال الإطفاء.

وعلت الابتسامة وجه البابا وهو يقول فى بداية عظته التى تأخرت نحو عشر دقائق «على أن أطلب عفوكم».

وقال البابا إن مشكلة فى الكهرباء فى الفاتيكان أسفرت عن تعطل المصعد وأنه ظل عالقا داخله إلى أن حرره ضباط مكافحة الحرائق فى الفاتيكان.

وخاطب البابا الحاضرين الذين تجمعوا للاستماع إلى عظته فى ساحة القديس بطرس «فلنصفق لفرقة الإطفاء».


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