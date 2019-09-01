لقاء مرتقب بين وزير التعليم ونقيب الموسيقيين

01 سبتمبر 2019 - 01:51 م

أكد المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أن الشارع المصري شهد السنوات الأخيرة تغييرا غريبا، سواء على مستوى الأغاني، أو الألفاظ، مشيدًا بتوجيه الرئيس السيسي بضرورة بناء الإنسان المصري، معقبًا: "أنا حطيت الكلمة دي حلقة في وداني".



وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن بناء الإنسان المصري لن يكون فقط بالعلم، بل بالفن والثقافة والرياضة، مؤكدًا أنه سيلتقي بوزير التعليم لبحث إمكانية عودة حصة الموسيقى إلى المدارس لتنمية الذوق لدى الطلاب قريبًا.



وتابع، أن الاجتماع الأخير للنقابات الفنية قرروا أن يكون هناك تنقية للأعمال الفنية، ويكون هناك تعاون بين النقابات للنهوض بالفن بكل أشكاله، مع التنسيق مع المصنفات الفنية لمراعاة الملابس التي يظهر بها الفنانين.



هذا وقد أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا، ترد فيه على الهجوم الذي شنته العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على حفل الفنان محمد رمضان الأخير.

