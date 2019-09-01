» يغتصب طفلة ويخنقها بـ"بنطلونها" في سوهاج

01 سبتمبر 2019 - 01:46 م

كشفت أجهزة الأمن في محافظة سوهاج، غموض مقتل طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، والعثور على جثتها ملقاة وسط الزراعات قبل 4 أيام.

وتوصلت الشرطة إلى أن وراء الجريمة عاملا بمصنع للطوب، اعتدى على الطفلة بحجر وحملها إلى الزراعات واغتصبها، ثم خنقها بملابسها وهشم رأسها بحجر ليتأكد من وفاتها وفر هاربًا.





وفي التفاصيل، فقد عثر قبل 4 أيام في قرية "السقرية" بمركز "المنشاة" على جثة طفلة ملقاة داخل زراعات الذرة بقطعة أرض زراعية بالقرية، وتبين من المعاينة والفحص، أن الجثة تخص "جنا. هـ" تبلغ من العمر 6 سنوات.





وعثر عليها مسجاة على ظهرها وسط زراعات الذرة بقطعة أرض بجوار مصنع للطوب، قريب من منزلها، ومخنوقة من رقبتها ببنطلونها الذي كانت ترتديه.





وظهر وجود أثر اعتداء على رأسها بالضرب تسبب في نزيف للدماء بغزارة.





وقالت أسرتها إنها خرجت من منزل جدها للعودة إلى منزلهم بجوار مصنع الطوب القريب من الأراضي الزراعية قبل العثور على جثتها.





وتوصلت الشرطة بعد مناقشة أسرة الطفلة والشهود وتنشيط المصادر السرية إلى أن وراء الجريمة عامل بمصنع الطوب القريب من المنزل يدعى "يوسف.م.ت"، 17 سنة، وأنه اختفى عقب العثور على الجثة، وفقًا لتقارير صحفية مصرية.





وعقب ضبطه وتضييق الخناق عليه، اعترف بأنه شاهد المجني عليها في طريقها إلى المنزل فتحرك خلفها ببطء شديد وأمسك طوبة وضربها على رأسها فسقطت في حالة إغماء، وحملها إلى زراعات الذرة داخل قطعة أرض بجوار المصنع وجردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيًا.





وعقب ذلك خنقها ببنطلونها الذي كانت ترتديه ثم ضربها على رأسها مرة أخرى بحجر ليتأكد من وفاتها خوفًا من افتضاح أمره وفر هاربًا.



