آمنة نصير: "تأملوا في مصر بعد تولي السيسي"

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هنأت الدكتور آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، بالعام الهجري الجديد قائلة: "إن شهر محرم هو من الأشهر الحرم، حيث يحمل ذلك الشهر بعداً إنسانياً كبيراً فى تحريم أشياء كثيرة، مؤكدة أن الله حرم خلاله القتل واقتلاع الزرع.

وأوضحت "نضير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن شهر محرم شهد الكثير من الأحداث التاريخية والتواريخ المرسخة فى اذهان المصريين، حيث افتتح خلاله أكبر المساجد الإسلامية بالقاهرة وهو جامع "عمرو بن العاص".

وأكدت أن مسجد "عمرو بن العاص" كان بداية لفتح مصر والقارة الأفريقية كلها، حيث كانت مصر بوابة القارة السمراء كما ظلت دائما.

ووجهت حديثها للشعب المصري، قائلة علينا أن ندرك البذور العظيمة لبلدنا مصر من خلال هذا التاريخ، معقبة: "تأملوا في مصر بعد تولي الرئيس السيسي ".

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