كارثة.. «السيلفي» يتسب في هذا المرض الخفي

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السيلفى

الشخوخة

المرض الخفي

كشفت دراسة جديدة خطر خفي لـ«السيلفي» يهدد شباب الوجه، حيث وجد الباحثون أن إضاءة الفلاش، يمكن أن تؤثر على قدرة الجلد على إصلاح نفسه؛ ما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

ولاحظ الباحثون من جامعة "شيراز" للعلوم الطبية تأثير ومضات الفلاش على الجلد أثناء التقاط صور السيلفي، ووجدوا أن الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من ومضات الفلاش تتسبب في تكوين التجاعيد.

وأوضحت الدراسة، أن التعرض المتكرر للضوء المرئي الناتج عن الفلاش عند التقاط السيلفي، يمكن أن يسبب تلف الجلد وتسارع شيخوخته.


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