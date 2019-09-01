  • الأحد 01 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:25 م
بحث متقدم
مقتل 4 إرهابيين من داعش بالأنبار على يد التحالف

أول تعليق من التحالف العربي على استهداف سجن ذمار الحوثي

إلغاء طابور الصباح بسبب استيلاء التروسيكلات على أفنية المدارس

شاهد..الملك عبد الله يحضر "الطابور الصباحي" في أول يوم دراسي

اوبر

أول تعليق من «أوبر» على مقتل سائقها

تل أبيب

لأول مرة.. إسرائيل تخطط لترحيل يهودي لدولة عربية تعاديها

الشرطة السعودية

سعودي يطلق النار على المارة والشرطة بسلاح رشاش

ارشيف

بالفيديو.. معجبون يخرجون فنانا من قبره

لإعلامي محمد الباز

الباز: ثورة 30 يونيو تشبه هجرة الرسول

سعاد حسني

مفاجآت جديدة بحياة الراحلة سعاد حسني

الجندي

خالد الجندي: "النبي مكانش ثابت"

رضوي الشربيني

"مينفعش يا أختي".. رد رضوى الشربينى على سؤال "متصلة"

«الأعلى للإعلام» يطبق 7 ضوابط جديدة لبرامج الـ «توك شو»

الحياة السياسية

مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

أسرار جديدة عن الـ 3دقائق الأخيرة في حياة الأمير ديانا

#

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة عن «سليم» بعد القبض عليه

#

إلقاء القبض على أمين «الأعلى للإعلام» بواقعة رشوة

#

بالفيديو.. 3 طرق لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا.. تعرف عليها

توك شو

الأعلي للاعلام

برامج

يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تطبيق الضوابط الإعلامية الخاصة بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والـ"توك شو".

وتنعقد لجنة الرصد والمتابعة لرصد مدى التزام البرامج بهذه الضوابط وتوقيع العقوبات عليها حال رصد مخالفات.

وتضمنت ضوابط البرامج الطبية الآتي:

- عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشترك، إلا بعد العرض على المجلس.

- عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب، لتحديد درجة العلمية.

- الحرص على أن تكون الموضوعات المثارة بالحلقات مطابقة لتخصص الضيف.

- فى حالة أن يكون مقدم البرنامج طبيبا يفضل ذكر الدرجة العلمية وتخصصه بتتر الحلقة.

- عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية، إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة، والسماح لها بالعمل.

- عدم الإعلان عن أدوية، إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة.

- مراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» سميرة سعيد تفاجئ جمهورها بتمرينات قوية من داخل الجيم
» «المقاصة» يتعاقد مع صانع ألعاب الزمالك
» عملية تجميل تشوه وجه فنانة كويتية شهيرة
» فريق «إنقاذ الإمارات»: مستعدون للطوارئ في أنحاء الدولة
» بالفيديو.. معجبون يخرجون فنانا من قبره
» كيف تتخلصين من بقع الصيف البنية بخطوات بسيطة
» مقتل بطل العالم في السباحة غرقا خلال التمارين
» ريال مدريد يأمل عبور فياريال بالدوري الإسباني
» «أبو ظبى» تستقبل طلابها بالحلوى والورود
» بالفيديو.. طريقة جديدة لتهريب الكوكايين
» قرقاش يوجه دعوة عاجلة للحكومة اليمنية لهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح