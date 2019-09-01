» كيف تتخلصين من بقع الصيف البنية بخطوات بسيطة

01 سبتمبر 2019 - 11:34 ص

تعاني الكثير من الفتيات من تواجد للبقع البنية في بشرتها تزامنًا مع فصل الصيف، وهي تكون نتيجة لاضطراب في إنتاج الميلانين المسئول عادةً عن لون الجلد والشعر والعينين.

ويؤدي الإفراط في التعرّض للأشعة الذهبيّة دون استعمال حماية مناسبة إلى زيادة في إنتاج الميلانين الذي يتكدّس على سطح البشرة مكوّناً بقعاً داكنة قد تكون مجتمعة أو منعزلة.

تعرّفوا فيما يلي على أفضل العلاجات التجميليّة والمكونات الطبيعية التي تسمح بالتخلص منها وفق ما جاء بموقع "العربية".

العلاجات التجميلية

يتمّ تطبيق هذه العلاجات في معهد التجميل، وهي تعطي نتائج فعّالة جداً في مجال القضاء على البقع الداكنة.

• العلاج بالتبريد

يُستعمل لإزالة البقع المنعزلة والقليلة التلوين، ويتمّ من خلال رشّ غاز الأزوت السائل على البقع التي سوف تتحوّل إلى حمراء ثم تتكون عليها قشرة بنيّة تزول في غضون 10 أيام لتستعيد البشرة لونها الفاتح الموحّد.

• العلاج باللايزر

يتوجه العلاج باللايزر إلى البقع الداكنة جداً والمجتمعة في منطقة معيّنة. يقوم اللايزر في هذه الحالة بامتصاص اللون الداكن ويترافق تطبيقه مع شعور معتدل بالانزعاج وبعض الاحمرار الذي يزول في غضون يوم أو يومين.

• العلاج المفتّح للبشرة

يساعد هذا العلاج في إزالة الخلايا الميتة المتراكمة على سطح البشرة كما أنه يقضي على البقع الداكنة المزعجة التي تعكّر صفوها. تختلف خطوات العلاج بين معهد تجميلي وآخر، فالبعض يلجأ إلى تقنيّات التدليك اليدوي لمساعدة المستحضرات على النفاذ إلى عمق البشرة فيما يستعين البعض الآخر بآلات التدليك الكهربائية لهذا الغرض.

التركيبة السحريّة لهذه المستحضرات تتضمّن عادةً خليطاً من حوامض الفاكهة الغنيّة بالفيتامين "سي." الذي يتمتع بخصائص مقشّرة. يُطبّق هذا العلاج على بشرة الوجه والعنق بطبقة ترتبط سماكتها بقدرة الجلد على التحمّل.

• الحماية من الشمس

بعد علاج البقع البنيّة يُنصح بالمثابرة على استعمال مستحضرات الحماية من الشمس لمنع ظهور بقع جديدة. تبنّي عادة استعمال كريم حماية من الشمس عند الخروج من المنزل واستعيني بكريم نهار مزوّد بفيلترات مضادة للشمس، فهذان المستحضران ضروريان لحماية البشرة من ظهور بقع داكنة جديدة.

• الاستعانة بمستحضرات مفتّحة للبشرة

تتضمن هذه المستحضرات كريمات مضادة للتجاعيد، مقشّرات تستعمل مرة أسبوعياً وأمصال معالجة للبقع. وهي تلعب دور مكمّل للعلاجات المطبّقة في معهد التجميل كما يمكن الاستعانة بمصل مقشّر يُطبّق مساءً لمعالجة جميع أنواع الشوائب التي تعكّر صفو البشرة والتي تكون ناتجة عادةً عن التعرّض للشمس والتقدّم في السن.