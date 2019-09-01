سعودي يطلق النار على المارة والشرطة بسلاح رشاش

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متابعات - أمينة عبد العال

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السعودية

اطلاق نار

الشرطة السعودية

سكاكا

كشفت الشرطة السعودية، عن تفاصيل وقاعة إطلاق مواطن النار من سلاح رشاش من داخل منزله بغرب مدينة سكاكا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، على لسان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأن "دوريات الأمن باشرت مساء الخميس الماضي بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار من سلاح رشاش من داخل منزله بمنطقة بحي بيضاء الطوير غرب مدينة سكاكا".

وأضاف: "عند وصول رجال الأمن للموقع وشروعهم في استطلاع الوضع تعرضوا لإطلاق نار من المتهم عند خروجه في محاولة للفرار منهم، ما اقتضى الرد بالمثل والسيطرة عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته، كما تم ضبط 22 ظرفا فارغا في الموقع وسلاحين أبيضين"، مؤكدا أن المتهم تعرض لإصابة بقدمه وتم نقله إلى المستشفى حيث تلقى العلاج اللازم، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وختم المتحدث العسكري بالقول إن "شرطة منطقة الجوف إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل".


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