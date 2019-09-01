مفاجآت جديدة بحياة الراحلة سعاد حسني

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كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب،عن زواجه من الفنانة الراحل سعاد حسني، قبل زواجه من زوجته الأمريكية، قائلاً: "تزوجت الفنانة الراحلة سعاد حسني خلال دراستي في الصف الثاني بمعهد السينما".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية "أون إي"، أن زواجه من الراحلة الفنانة سعاد حسني لم يستمر أكثر من عام واحد فقط.

وأوضح أن العلاقة بينه وبين الفنانة الراحلة سعاد حسني، استمرت كصداقة بعد الطلاق، معقبًا: "زواجي بسعاد حسني بعد قصة حب، فلا يوجد رجل لم يحب سعاد حسني".

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