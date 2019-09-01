» بالفيديو.. معجبون يخرجون فنانا من قبره

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وكالات - سارة أشرف

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فنان

مقبرة

دفت

أقدم عدد من محبى المغنى الإيفواري الراحل "دي جى عرفات"، على فتح قبره واستخراج التابوت الذى يوجد به، من أجل إلقاء نظرة وداع أخيرة عليه والتقاط صور.

وذكرت الصحافة المحلية أنه بمجرد دفن المغنى ذى الشعبية الواسعة، بعد حفل تأبين ليلى ضخم أقيم له على نغمات الموسيقى، فى ملعب فيليكس هوفويت بوانيي الأكبر فى البلاد بحضور وزير الثقافة موريس باندامان.

وتم الحفل ومراسيم التشييع كلها بشكل طبيعى، إلى أن وصل وقت الدفن فاندلعت مواجهات بين الشرطة وعشاق المغنى، بسبب منعهم من حضور الدفن داخل مقبرة  والذى اقتصر على العائلة والمقربين وكبار الشخصيات بالدولة.

وكان "دي جي عرفات" يتمتع بشعبية واسعة فى كوت ديفوار وكل بلدان غرب أفريقيا، واسمه الحقيقي هو "أنج ديدييه"، توفى عن عمر يناهز 33 عامًا إثر حادث سير بدراجة نارية بالعاصمة أبيدجان.


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