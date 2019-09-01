» ريال مدريد يأمل عبور فياريال بالدوري الإسباني

01 سبتمبر 2019 - 10:54 ص

يحل نادى ريال مدريد الإسبانى ضيفًا ثقيلًا على نظيره فياريال بملعب "لاسيراميكا"، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى الإسباني "الليجا".

ويسعى الريال لاستعادة نغمة الانتصارات، بعدما وقع فى فخ التعادل مع بلد الوليد بنتيجة 1-1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، الجولة الماضية.

ويأمل النادي الملكي في استغلال تعثر غريمه التقليدي برشلونة، بعدما تعادل مع أوساسونا بنتيجة 2-2، أمس السبت، فى محاولة لحصد الثلاث نقاط، والتفوق فى ترتيب جدول الدورى.

فى المقابل، يأمل فريق فياريال تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط، مستغلًا عاملى الأرض والجمهور.