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بالأسماء.. موعد ومكان محاكمة المتهمين في هجمات 11 سبتمبر

عرب وعالم

خالد شيخ محمد
خالد شيخ محمد

علي محمود

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كشفت جهات قضائية في الولايات المتحدة عن موعد أول جلسة لمحاكمة خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر، وأربعة متهمين آخرين، هم: وليد بن أوتاش، ورمزي بن شيبه، وعمار البلوشي، ومصطفى الهوساوي.

ومن المقرر أن يكون موعد المحاكمة هو يناير  2021، ومكانها بمحكمة عسكرية تنعقد في خليج جوانتانامو في كوبا.

وحدد القاضي المكلف بهذا الملف الكولونيل شاين كوهن تاريخ 11 يناير 2021 موعدًا لبدء اختيار أعضاء هيئة المحلفين العسكرية المكلفة بمحاكمة الخمسة الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

وورد التاريخ في مذكرة من حوالى 10 صفحات تحدد الجدول الزمني للإجراءات التمهيديّة السابقة للمحاكمة، وتمهل فريق الدفاع حتى بدء الجلسة الأولى لتأمين الوثائق والمواد التي يحتاج إليها، فيما لم يؤكد أي من البنتاجون ومحامو الدفاع والادعاء هذه المعلومات في الوقت الحاضر.

ووجهت التهمة رسميًا قبل عشر سنوات للخمسة المعتقلين منذ حوالى 15 عاما في قاعدة جوانتانامو لكن الإجراءات تأخرت بسبب تعقيدات الملف وتشعبه.

ومن الصعوبات التي تعيق تقدم الإجراءات أن المعتقلين مروا عبر السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في خارج البلاد، حيث خضع بعضهم لـ"وسائل استجواب مشددة" في تعبير يعني التعذيب، واستخدمت المعلومات التي تم الحصول عليها منهم لبناء ملف الاتهام ضدهم.


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