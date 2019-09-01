» بالفيديو.. طريقة جديدة لتهريب الكوكايين

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تهريب الكوكايين
تهريب الكوكايين

متابعات - أمينة عبد العال

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الموز

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يبحث مهربو المخدرات عن طريقة حديثة باستمرار لتهريب المواد المخدرة بعيدًا عن أعين الشرطة، إلا أن هذه الطريق بالرغم من حداثتها إلا أنه تم الكشف عنها.

في مفاجأة غير متوقعة عثر عمال محلات بقالة في 3 متاجر مختلفة بولاية واشنطن الأمريكية داخل شحنات موز على حوالي 23 كيلوجرامًا من الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار.

شاهد الفيديو..


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