الحوثيون: 150 قتيلا ومصابا فى قصف سجن ذمار

01 سبتمبر 2019 - 10:25 ص

ارتفع قتلي قصف سجن ذمار إلى 50 قتيلا ووصل عدد المصابين إلى 100، حسب إعلان وزارة الصحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" في وقت سابق، أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أغار بطيرانه على سجن بمحافظة ذمار يأوي العشرات منهم، مؤكدا انتشال ما لا يقل عن 50 جثة في حصيلة غير نهائية.

وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لشئون الأسرى لدى الحوثيين عبد القادر المرتضى، أن "طيران العدوان استهدف فجر اليوم أحد السجون الخاصة بالأسرى في كلية المجتمع بمحافظة ذمار".

وأوضح أن "السجن المقصوف في محافظة ذمار يضم 170 أسيرًا، لافتًا إلى أن الغارات استهدفت المبنى بشكل مباشر، مما أسفر عن مقتل وجرح عشرات الأسرى التابعين للتحالف".

وقال المرتضى إن "مصير الكثير من الأسرى لا يزال مجهولا ولم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إلى المكان المستهدف بسبب كثافة القصف وتواصله"، مشيرا إلى أن "السجن المستهدف معروف لدى العدو ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قامت بزيارته عدة مرات"، نافيا مزاعم التحالف باستهداف مواقع عسكرية.

وفي وقت سابق مساء أمس السبت، أعلنت قوات التحالف العربي، تنفيذ عملية ضد هدف عسكري للحوثيين في محافظة ذمار وسط اليمن.

ونقلت قناة "الإخبارية السعودية عن التحالف العربي، "بدء عملية استهداف نوعي لموقع عسكري مشروع يتبع للمليشيا الحوثية في ذمار"، داعيا "المدنيين إلى عدم الاقتراب من الموقع المستهدف في ذمار".