  • الأحد 01 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:24 م
بحث متقدم
مقتل 4 إرهابيين من داعش بالأنبار على يد التحالف

أول تعليق من التحالف العربي على استهداف سجن ذمار الحوثي

إلغاء طابور الصباح بسبب استيلاء التروسيكلات على أفنية المدارس

شاهد..الملك عبد الله يحضر "الطابور الصباحي" في أول يوم دراسي

اوبر

أول تعليق من «أوبر» على مقتل سائقها

تل أبيب

لأول مرة.. إسرائيل تخطط لترحيل يهودي لدولة عربية تعاديها

الشرطة السعودية

سعودي يطلق النار على المارة والشرطة بسلاح رشاش

ارشيف

بالفيديو.. معجبون يخرجون فنانا من قبره

لإعلامي محمد الباز

الباز: ثورة 30 يونيو تشبه هجرة الرسول

سعاد حسني

مفاجآت جديدة بحياة الراحلة سعاد حسني

الجندي

خالد الجندي: "النبي مكانش ثابت"

رضوي الشربيني

"مينفعش يا أختي".. رد رضوى الشربينى على سؤال "متصلة"

الحوثيون: 150 قتيلا ومصابا فى قصف سجن ذمار

عرب وعالم

سجن ذمار
سجن ذمار

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

التفاصيل الكاملة لمحاكمة متهمى حادث قطار محطة مصر

#

محافظ الوادى الجديد: طرح 150 ألف فدان أمام المستثمرين بامتيازات جبدة

#

«دعاء» تستغيث: أنقذوني من سجن أبوغريب

#

إسرائيل تعيد فتح معابر غزة بعد إغلاقها أسبوعًا

السعودية

الحوثيون

التحالف

أنصار الله

سجن ذمار

ارتفع قتلي قصف سجن ذمار إلى 50 قتيلا ووصل عدد المصابين إلى 100، حسب إعلان وزارة الصحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" في وقت سابق، أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية،  أغار بطيرانه على سجن بمحافظة ذمار يأوي العشرات منهم، مؤكدا انتشال ما لا يقل عن 50 جثة في حصيلة غير نهائية.

وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لشئون الأسرى لدى الحوثيين عبد القادر المرتضى، أن "طيران العدوان استهدف فجر اليوم أحد السجون الخاصة بالأسرى في كلية المجتمع بمحافظة ذمار".

وأوضح أن "السجن المقصوف في محافظة ذمار يضم 170 أسيرًا، لافتًا إلى أن الغارات استهدفت المبنى بشكل مباشر، مما أسفر عن مقتل وجرح عشرات الأسرى التابعين للتحالف".

وقال المرتضى إن "مصير الكثير من الأسرى لا يزال مجهولا ولم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إلى المكان المستهدف بسبب كثافة القصف وتواصله"، مشيرا إلى أن "السجن المستهدف معروف لدى العدو ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قامت بزيارته عدة مرات"، نافيا مزاعم التحالف باستهداف مواقع عسكرية.

وفي وقت سابق مساء أمس السبت، أعلنت قوات التحالف العربي، تنفيذ عملية ضد هدف عسكري للحوثيين في محافظة ذمار وسط اليمن.

ونقلت قناة "الإخبارية السعودية عن التحالف العربي، "بدء عملية استهداف نوعي لموقع عسكري مشروع يتبع للمليشيا الحوثية في ذمار"، داعيا "المدنيين إلى عدم الاقتراب من الموقع المستهدف في ذمار".

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» سميرة سعيد تفاجئ جمهورها بتمرينات قوية من داخل الجيم
» «المقاصة» يتعاقد مع صانع ألعاب الزمالك
» عملية تجميل تشوه وجه فنانة كويتية شهيرة
» فريق «إنقاذ الإمارات»: مستعدون للطوارئ في أنحاء الدولة
» بالفيديو.. معجبون يخرجون فنانا من قبره
» كيف تتخلصين من بقع الصيف البنية بخطوات بسيطة
» مقتل بطل العالم في السباحة غرقا خلال التمارين
» ريال مدريد يأمل عبور فياريال بالدوري الإسباني
» «أبو ظبى» تستقبل طلابها بالحلوى والورود
» بالفيديو.. طريقة جديدة لتهريب الكوكايين
» قرقاش يوجه دعوة عاجلة للحكومة اليمنية لهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح