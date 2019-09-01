«الجبلاية» تزف بشرى سارة بشأن الجماهير

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قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، إقامة مباريات الدورى الجديد بحضور جماهيرى من الأسبوع الأول.

وقال "الجناينى" فى حواره مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية، إن اللجنة ستعقد اجتماع مع الأندية الأيام المقبلة، على أن يتم تحميل الأندية مسئولية دخول الجماهير بنفس طريقة بطولة أمّم أفريقيا 2019 واستخدام الـfan id .

ومن المقرر أن تشهد مباريات الدورى الجديد حضور 3 آلاف مشجع فى الأسابيع الأولى على أن تبدأ الأعداد فى التزايد تدريجيًا.


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