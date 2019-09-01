بالأسماء.. المرشحون لتدريب «الفراعنة»

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فراعنة

لجنة خماسية

كشف عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، الأسماء المرشحة لتدريب منتخب مصر، موضحًا أن هناك عددًا من المرشحين لتدريب المنتخب ولم يتم حسم الأمر بشكل رسمى حتى الآن.

وقال «الجناينى» فى حواره مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "حسن شحاتة، وحسام البدري، وحسام حسن، وإيهاب جلال.. هؤلاء المرشحين لتدريب المنتخب، لكن حتى اللحظة لم نستبعد أى اسم من الأسماء ولم نُقرر بشكل نهائى من هو المدرب".

ونفى الجناينى الاستقرار على اسم حسن شحاتة على أن يعاونه ميدو فى الجهاز كما تردد مؤخرًا، قائلاً: إن هذا الأمر غير صحيح وأنه سيتم حسم اسم المدرب خلال الأسبوع المقبل.


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