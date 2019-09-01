اعترافات صادمة لمغتصب طفلة سوهاج: اترعبت بعد اللي حصل

01 سبتمبر 2019 - 06:43 ص

أدلى المراهق المتهم باغتصاب فتاة عمرها 6 سنوات في مركز المنشأة بمحافظة سوهاج باعترافات مروعة أمام جهات التحقيق.



وقال المتهم، إنه قعب مشاهدته للطفلة تسير بمفردها في الشارع، "الشيطان لعب في دماغي"، وألقيت عليها "حجر" رشقتها به، فسقطت مغشية عليها.

وأكد المتهم خلال اعترافاته، أنه حمل المجني عليها إلى منطقة معزولة وسط الزراعات القريبة، بين حقول "الأذرة" بعيدًا عن الأعين حتى لا يراه أحد، واغتصبها.

وخلال التحقيقات تابع المتهم،" بعد ما اغتصبتها اتخضيت واترعبت من اللي حصل" ، فاستعان بملابس المجني عليها "بنطال كانت ترتديه تحت ملابسها"، وكتم أنفاسها حتى تأكد من مفارقتها الحياة.

يشار إلى أن قوات مباحث سوهاج، بإشراف العميد عبد الحميد أبو موسى، كشفت اليوم السبت، غموض العثور على جثة طفلة ملقاة في زراعات الأذرة بمركز المنشأة، جنوبي المحافظة.

جاء ذلك بعدما تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة المنشأة بعثور الأهالي على جثة طفلة وسط زراعات الأذرة دائرة المركز.

وتبين من التحريات العثور على جثة الطفلة "ج" 6 سنوات، وأن وراء ارتكاب الجريمة "ي" 15 عامًا، وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.