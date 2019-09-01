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فنان شهير بعد إصابته بالسرطان: بعت سيارتي لمروري بأزمة مالية

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زكي فطين
زكي فطين

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زكي فطين عبد الوهاب

كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب حقيقة بيع سيارته من أجل الإنفاق على العلاج من مرض السرطان .

وقال "عبد الوهاب" في لقاء مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "بسبب تلقيّ العلاج والظروف المادية الصعبة قررت ان أبيع سيارتي وهو الامر الذى قام البعض بتأويله لاكثر من معنى وهو امر اغضبنى كثيرا خاصة ان هذا ليس عيبا وهو ما حدث بالفعل".

وأضاف: "بعد مرضي تعرضت لأزمة مالية لأنني متوقف عن العمل منذ فترة لكني سأعود قريبا بفيلم العنكبوت مع أحمد السقا".

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