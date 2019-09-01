أحمد فتحي: لم أكن مقتنعًا بتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب

01 سبتمبر 2019 - 05:17 ص

كشف أحمد فتحي - نجم فريق الأهلي - عن عدم ترحيبه بضم النادي لإحدى الصفقات خلال هذا موسم الانتقالات الشتوي الماضي.



ودخل أحمد فتحي في مداخلة هاتفية أثناء استضافة زميله حمدي فتحي على شاشة قناة الأهلي ، وقال: "حين قررت الإدارة التعاقد مع حمدي فتحي لم أكن مقتنعًا بهذا القرار .. وقلت لماذا سيضموه للفريق .. لدينا الكثير من لاعبي الوسط المميزين".



وأضاف: "لكن حين انضم للفريق تفاجأت بمستواه وأصبحت حتى في التدريبات أضمه لفريقي في التقسيمة لأنه لاعب متميز ولا يتكلم كثيرًا ويطور من نفسه".



وتابع: "خضنا 4 مباريات خلال الموسم الجديد وأقول بمنتهى الوضوح إن حمدي فتحي كان أفضل لاعب في فريق الأهلي خلال تلك المباريات وأتنبأ له بالانضمام للمنتخب الوطني".



