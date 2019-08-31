  • الأحد 01 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:38 ص
بحث متقدم
أرشيف

«150 جنيهًا للمتر »..أزمة بسبب رسوم الشواطئ

أرشيفية

تأجيل تشكيل حكومة السودان بسبب هذا الرجل

مانى

«ماني» يعلن الحرب على «صلاح» لهذا السبب

أرشيفية

ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب.. وصل لهذا الرقم

أرشيفية

بمرتب 5 آلاف جنيه.. القوى العاملة توفر 4264 وظيفة

لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

بعد التخلص من الرؤوس الكبيرة.. تحذير شديد اللهجة من«بن سلمان»

الملك عبدالله وبن سلمان

فيديو.. الملك عبدالله يتنبأ باعتلاء «بن سلمان» العرش

الدولار

الدولار يهبط لأدنى مستوى ويسجل هذا الرقم

أرشيفية

جريمة بشعة.. يقطع عضوه الذكري انتقامًا للشرف

السيسي وأمير الكويت

السيسي يبدأ زيارة رسمية للكويت تستغرق يومين

ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب.. وصل لهذا الرقم

مال وأعمال

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات وعيار 24 يسجل هذا الرقم

#

ارتفاع غير مسبوق لسعر الذهب

#

عضو شعبة تجار الذهب: الجرام سيصل لألف جنيه

#

تراجع كبير بشكل مفاجئ في أسعار الذهب

أسعار الذهب

عيار 21

الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت، بمقدار جنيهين؛ متأثرة بسعر الأوقيه عالميا.
وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تعاملات البورصة لأسعار الذهب اليوم السبت ارتفعت بفعل تأثر الدولار بالتوترات العالمية، حيث سجل سعر الأونصة عالميا 1520 دولارا للأوقية.

وسجل عيار 18 نحو 603.43 جنيه، وعيار 21 نحو 704 جنيهات، وعيار 24 نحو 805 جنيهات.


بينما سجل سعر الجنيه الذهب 5682 جنيها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. حراس الأهلي يكرمون طارق سليمان
» بعد فيديو «تجميد البويضات».. عالمة أزهرية توضح رأي الشرع
» «أبوتريكة» يكشف سر انفعال «ماني» على «صلاح»
» «كلوب» يتحدث عن أزمة محمد صلاح و«ماني»
» الهند تقصي مليوني مسلم من الجنسية
» أهلي جدة يحقق فوزًا هامًا أمام الاتفاق
» موعد مباراة بطل السنغال أمام الزمالك
» ليفربول يواصل صدارته لـ«البريميرليج» بعد الفوز على بيرنلي
» مقتل وإصابة العشرات من قوات الإصلاح في اليمن
» مشادة بين عضو الأهلي ومشجع: «تعالى مرن أنت»
» شاهد.. لحظة تفكيك قنبلة أمام محطة قطارات أسوان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح