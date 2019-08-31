» برشلونة يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام أوساسونا

31 أغسطس 2019 - 07:21 م

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي أمام أوساسونا، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

وتوالت بذلك النتائج الباهتة لبرشلونة في الموسم الحالي حيث فاز الفريق مرة واحدة في اول ثلاث مباريات مقابل تعادل وهزيمة.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع أوساسونا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الخامس برصيد أربع نقاط.

وسجل روبرتو توريس هدفي أوساسونا في الدقيقتين السابعة و81 من ضربة جزاء، فيما سجل الصاعد أنسوماني فاتي صاحب الـ16 عامًا والبرازيلي ارثر هدفي برشلونة في الدقيقين 51 و64.

وتقدم اوساسونا بهدف في الدقيقة السابعة بواسطة روبرتو توريس بتسديدة رائعة من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا العرضية المتقنة لزميله براندون توماس.

واستشعر برشلونة الخطر بسبب الهدف المبكر لأوساسونا وحاول النادي الكاتالوني أن يعيد تنظيم صفوفه لكنه عجز عن تشكيل الخطورة المطلوبة على مرمى الحارس روبن اندرادي.

وهدأ إيقاع اللعب كثيرا بعد مضي أول 20 دقيقة حيث لم يقدم برشلونة ما يشفع له في العودة للمباراة وإدراك التعادل كما توقفت المحاولات الهجومية لأوساسونا بشكل ملحوظة على مرمى مارك اندري تير شتيجن

واستمر الوضع على ما هو عليه مع انحصار اللعب في منتصف الملعب دون أي فرص حقيقية على المرميين في ظل عدم امتلاك برشلونة للأنياب الهجومية الحقيقية مع غياب لويس سواريز وليونيل ميسي.

ومرت أخر عشر دقائق دون أن تشهد جديد لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم أوساسونا بهدف دون رد.

وبعد مضي ست دقائق فقط من بداية الشوط الثاني تمكن البديل الصاعد أنسوماني فاتي لاعب غينيا بيساو من إدراك التعادل لبرشلونة عقب مشاركته في مطلع الشوط الثاني وذلك عبر ضربة رأس قوية مستغلا عرضية رائعة من كارليس بيريز.

واصبح فاتي في سن السادسة عشر و304 يوما أصغر لاعب يحرز هدفا في تاريخ نادي برشلونة.

وكان براندون توماس قريبا من تسجيل الهدف الثاني لأوساسونا في الدقيقة 56 بتسديدة مباغتة من على خط منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار الشباك الكاتالونية.

وارتفع إيقاع اللعب بعد هدف فاتي حيث تبادل الفريقان الهجمات بشكل مستمر لكن دون أن ينجح أي منهما في هز شباك الأخر.

وجاءت الدقيقة 64 لتشهد الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق البديل البرازيلي أرثر هينريك ميلو بعدما تلقى تمريرة من كارلس بيريز داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عرفت طريقها لشباك أوساسونا.

وكاد روبرتو توريس أن يحرز الهدف الثاني له ولأوساسونا في الدقيقة 75 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تير شتيجن وقف له بالمرصاد.

وواصل تير شتيجن تألقه وأنقذ مرمى برشلونة من هدف محقق بتصديه لتسديدة صاروخية اطلقها البديل خوان فييار.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لأوساسونا نتيجة لمسة يد ضد جيرارد بيكيه ليسجل منها روبرتو توريس الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 81.

وانقذ الحارس روبن اندرادي مرمى برشلونة من هدف قاتل قبل دقيقتين من نهاية المباراة وتصدى ببراعة لانفراد كامل من كارلس بيريز.

ولم يحدث أي جديد خلال اللحظات الأخيرة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لملثهما.