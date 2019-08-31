» صحفي إسرائيلي يثير غضب السعوديين بهذه الرسالة

أثارت تهنئة من صحفي إسرائيلي، لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بيوم ميلاده، انقسامًا بين المغردين السعوديين، السبت، حيث رحب بها البعض، وغضب منها آخرون.

ونشر الصحفي الإسرائيلي شمعون آران، تغريدة قال فيها: "عيد ميلاد سعيد لولي العهد السعودي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ34".

وأثارت التغريدة انقساما بين المغردين السعوديين الذين تفاعلوا معها، إذ رحب بعضهم بتهنئة الصحفي الإسرائيلي ورفضها آخرون.

وقال أحد المغردين: "شكرا لتهنئتكم"، وعلق آخر على التغريدة قائلا: "تشكر سيد آران على مشاعرك الطيبة" تقدم آخرون بشكرهم للصحفي الإسرائيلي على التهنئة.

بالمقابل، رفض بعض المغردين تهنئة آران، إذ قال أحدهم: "ونحن لا نتشرف بتهنئتكم زائفة وتبقى القدس عاصمة أبدية لفلسطين"، في حين قال آخر: "لا نتشرف بتهنئة صهاينة، شي مؤسف انه يوجد بيننا من يتشرف بمحتلين مجرمين".

واحتفل السعوديون بيوم ميلاد الأمير محمد بن سلمان الـ34.، عبر إطلاق وسم تصدر الأوسمة الأكثر تداولا على تويتر، السبت.



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