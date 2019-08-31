» مانشستر سيتي يقسو على برايتون برباعية

31 أغسطس 2019 - 06:24 م

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على برايتون، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي "البريميرليج".

أحرز كيفين دي بروين هدف التقدم لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة ، واستمرت سيطرة الفريق السماوي طوال أحداث الشوط الأول، وتلقى ايمريك لابورت البطاقة الصفراء في الدقيقة 35، وأجرى السيتي تغييرا بخروج لابورت ونزول فيرناندينيو.

وأحرز سيرجيو أجويرو الهدف الثاني لنادي مانشستر سيتي في الدقيقة 43 من هجمة منظمة بدأت من عمق الملعب ومررها دي بروين عرضية سحرية لأجويرو الذي عدل الكرة وسددها على يسار حارس برايتون.



وأضاف أجويرو هدف مانشستر سيتي الثالث والثاني بتوقيعه في الدقيقة 55 ، ليصعب المهمة على برايتون في العودة إلى أجواء المباراة،

وأكمل بيرناردو سيلفا الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 79 بعد استغلال تمريرة رائعة من أجويرو.

بهذه النتيجة وصل مانشستر سيتي للنقطة العاشرة في صدارة الدوري الانجليزي "البريميرليج"، بشكل مؤقت بينما توقف رصيد برايتون عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر في لائحة الترتيب.