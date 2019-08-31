بالفيديو.. طرد «تريزيجيه» أمام كريستال بالاس

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تريزيجيه

كريستال بالاس

استون فيلا

تلقى محمود حسن «تريزيجيه» جناح فريق أستون فيلا والمنتخب الوطني، بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في اللقاء الذي يأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة.

البداية كانت في الدقيقة 44 من زمن أحداث الشوط الأول حيث حصل على بطاقة صفراء أولى قبل أن يعود المصري الدولي ليحصل على بطاقة صفراء ثانية بعد مرور تسع دقائق من الشوط الثاني.

تريزيجيه حصل على البطاقة الصفراء الثانية بسبب تدخله العنيف على الدولي الإيفواري ويلفريد زاها الأمر الذي جعل حكم اللقاء يشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه المصري.

تريزيجيه كان قد شارك في جميع مباريات أستون فيلا خلال الموسم الجديد إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

وكان تريزيجيه انتقل إلى صفوف أستون فيلا قادمًا من قاسم باشا التركي في صفقة قدرت بـ10 ملايين يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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