نائب: الحكومة والبرلمان عليهما العمل لترجمة زيارات السيسي

31 أغسطس 2019 - 05:19 م

قال النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حمل على عاتقه خلال زياراته الخارجية الأخيرة ومنها قمة تيكاد 7 وقمة g7، العمل على تعزيز فرص الاستثمار لمصر والقارة السمراء، موضحا أنه عقد لقاءات عدة على المستوى الاقتصادى أبرزت حرصه على تطويع ممتلكات القارة السمراء لصالح الاستثمار فيها.

ولفت "بدراوى"، في تصريحات، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال الطرق وغيرها والإجراءات التشريعية اللازمة، وهو ما يتيح الفرصة لجذب الشركات الأوروبية والآسيوية واليابانية باعتبار أن مصر أصبحت نافذة لدول أخرى.

واعتبر عضو مجلس النواب، ما يجب على البرلمان فعله فى الوقت الحالى هو متابعة ومراقبة الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار، والتجارة والصناعة والجهات المسئولة بالتمثيل التجارى، حركة الشركات الأجنبية للتأسيس فى مصر من خلال تقارير دورية بحركة الاستثمار ترسل للبرلمان كل 30 يوم، والتعرف على المعوقات التى تواجه هذه الشركة لترجمة اهتمامات مؤسسة الرئاسة على أرض الواقع.



