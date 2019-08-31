«النني»: هذه رسالتي لجماهير آرسنال

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المصريون

أرسنال

النني

أبدى محمد النني، سعادته الغامرة بعد انتقاله إلى بشكتاش التركي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، موجها بعض الرسائل إلى لاعبي وجماهير آرسنال الإنجليزي.

وكان النني (27 عاما) قد أتم، اليوم السبت، انتقاله إلى بشكتاش، مُعارا من آرسنال، بموجب عقد من شأنه أن يمتد حتى نهاية الموسم الجديد 2019/20.

بدوره، كتب النني عبر حسابه الشخصي بمنصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أنا مُتحمس جدا لانضمامي إلى العملاق التركي بشكتاش، وأتطلع قدما لتحقيق أهدافنا في السوبر ليج (الدوري التركي)، وأيضا في أوروبا".

وواصل: "إلى أعزائي من جماهير ولاعبي آرسنال، آمل لكم كل النجاح هذا الموسم. كونوا متأكدين من أنني سأتابع تطور الفريق من إسطنبول".

يُذكر أن النني كان قد انضم إلى آرسنال، يناير 2016، قادما آنذاك من صفوف بازل السويسري، وقد شارك مع الجانرز فيما مجموعه 89 مباراة بمختلف المسابقات، مُسجلا هدفين ومُقدما 8 تمريرات حاسمة.

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