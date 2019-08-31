«شيكابالا» يدعم محمد النني بهذه الكلمات

31 أغسطس 2019 - 05:06 م

وجه محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رسالة إلى محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي، عقب انتقاله إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة.

وقال «شيكابالا» لمحمد النني على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هذا وقت أن تتألق".

وكان بشكتاش التركي أعلن عن ضمه لمحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويسعى النني إلى إثبات ذاته بعد فترة صعبة قضاها مع الفريق اللندني تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري، غاب بها عن التشكيل الأساسي.