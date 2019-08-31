موليفي نتيسكي مديرًا فنيًا لمنتخب جنوب إفريقيا

31 أغسطس 2019 - 04:55 م

قرر اتحاد كرة القدم فى جنوب أفريقيا، ترقية موليفي نتيسكي مديرًا فنيًا للمنتخب، بعدما كان مساعدًا للمدرب المستقيل من تدريب منتخب جنوب أفريقيا ستيوارت باكستر، وسبق له التأهل بمنتخب جنوب أفريقيا تحت 17 عاماً إلى بطولة كأس العالم.

وأعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا استقالته من منصبه فى الثانى من أغسطس الجارى.

وقاد ستيوارت باكستر منتخب جنوب أفريقيا للصعود إلى الدور ربع النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين.

وقال باكستر فى المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان استقالته من تدريب منتخب جنوب أفريقيا، "قررت الرحيل عن منصبى من أجل منح الفرصة أمام وجوه أخرى لتولى تدريب المنتخب مع هذا الجيل من اللاعبين".



