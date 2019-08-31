النيابة تستأنف على إخلاء سبيل الإعلامي مدحت عيسى

31 أغسطس 2019 - 04:47 م

قررت النيابة العامة الاستئناف اليوم السبت، الاستئناف على قرار إخلاء سبيل الإعلامي مدحت عيسى المذيع بالتليفزيون المصري، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بقضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن النظام المصري، على إثر تغريدات ساخرة له نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".









وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، قرر اليوم السبت، إخلاء سبيل الإعلامي مدحت عيسى المذيع بالتليفزيون المصري، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.









وكانت قوة من وزارة الداخلية ألقت القبض على "عيسى" من منزله بمدينة 6أكتوبر، الثلاثاء الماضي، وتم عرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.









ويبلغ مدحت عيسي 42 سنة، وهو من مواليد مدينة السويس، ويعمل مذيع في القناة الرابعة المحلية بالتليفزيون المصري، والتي كان يقدم فيها أحد البرامج الثقافية، كما أنه عمل مذيع سابق بقناتي "الغد العربي" و"إم بي سي مصر".







