تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة السويسري «فايلر»

31 أغسطس 2019 - 04:45 م

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تشكيل الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق، ليتأكد رحيل محمد يوسف المدرب العام عن الفريق.

وتعاقد النادي الأهلي بشكل رسمي مع فايلر ليتولى الإدارة الفنية للفريق خلفا لمارتن لاسارتي.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن لجنة التخطيط، أعلنت تشكيل الجهاز المعاون لفايلر بعد اعتماد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

ومن المقرر أن يصطحب فايلر 3 مساعدين أجانب (مدرب عام – مدرب حراس مرمى – مخطط أحمال)، بجانب استمرار سامي قمصان كمدرب مساعد، وسيد عبدالحفيظ مديرا للكرة.

ومن المنتظر أن يتولى السويسري ديفيد سيسا، سيتولى منصب المدرب العام بالجهاز الفني الجديد، على أن يتواجد السويسري توماس بنجيلي مخططا للأحمال، بجانب ميشل مدرب حراس المرمى.

وأكدت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة طه إسماعيل أن الجهاز الفني للأهلي سوف يبدأ مهام عمله بعد غدا الإثنين.

وبالتالي تأكد رحيل محمد يوسف المدرب العام والذي كان يشغل منصب المدير الفني المؤقت عن الجهاز الفني الجديد للأهلي، بجانب طارق سليمان مدرب حراس المرمى.